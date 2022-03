Rinnovate le cariche sindacali FAST CONFSAL: come è composto il nuovo Direttivo

Lunedì 28 Marzo, presso Marcellinara, in provincia di Catanzaro, si è tenuto il Direttivo Regionale della Fast Confsal Calabria per eleggere i segretari provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria, nonché per il rinnovo delle cariche sociali dei componenti la Segreteria Generale Calabria.



Dopo ampia discussione, avente come tema le grandi sfide che la nostra regione dovrà affrontare soprattutto in previsione dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che se non adeguatamente investiti sul territorio si rileverebbero un grande boomerang per le future generazioni, la neo Segreteria generale ha sottolineato la necessità di aprire il confronto con le parti sociali e politiche interessate alla realizzazione di programmi e progetti mirati al rilancio infrastrutturale del territorio calabrese. “Nonostante i buoni propositi e gli annunci fatti dalla classe politica regionale e nazionale, in realtà, ad oggi, non si registrano – è il parere dell’organizzazione sindacale – interventi programmatici ad ampio respiro.

Non conosciamo quale sarà il nuovo vero tracciato per la linea ferrata, non conosciamo se il sistema Alta Velocità interesserà realmente la Calabria o, piuttosto, si limiterà alla sola alta capacità. Lo stesso dicasi per le infrastrutture aeroportuali, portuali e stradali che rimangono sotto gli standard nazionali ed europei. Insomma una scommessa che i calabresi non possono e non devono perdere ed in questo un ruolo primario lo dovranno avere il mondo sindacale e quello imprenditoriale”.

La nuova Segreteria, dal taglio snello e dinamico, risulta così composta :

Vincenzo Rogolino, Segretario Generale Calabria; Francesco Rizzo, Componente Segreteria (Amministrativo), Giuseppe Surace, Componente Segreteria (Organizzativo); Domenico Semina, Segretario Provinciale di Catanzaro; Vincenzo Tripodi, Segretario Provinciale di Reggio Calabria, Vincenzo Rogolino, ad interim Responsabile delle Segreterie Provinciali di Cosenza e Crotone.