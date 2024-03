Rinascita Serrese, Figliucci e Regio: “L’Amministrazione sostenga questa importante iniziativa”

I consiglieri del gruppo di minoranza “Per Serra insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio, rivolgono “i più sentiti e sinceri auguri di buona Pasqua a tutti i cittadini e alle loro famiglie, al personale sanitario, a tutto il personale scolastico e delle forze armate”. “La speranza e la fiducia nel futuro – sostengono – devono guidarci in questa festa di pace e di rinascita”.

Un altro augurio viene rivolto “all’Asd Serrese 1973’ rinata negli ultimi giorni”, che rappresenta “un motivo di orgoglio e assoluta vicinanza per coloro che si impegnano nel mondo dilettantistico del calcio”.

“L’Ac Serrese 1973 – spiegano Figliucci e Regio -per moltissimi anni ha dato lustro alla nostra cittadina ed è stata pioniera nel trasmettere i fondamentali valori dello sport. Come consiglieri comunali invitiamo tutta l’Amministrazione a sostenere questa importante iniziativa, non solo dal punto di vista morale ma anche economico. Sono passati sei lunghi anni di totale buio e oggi si ha la possibilità di rinascere e dare uno sfogo ai giovani che sul territorio oggi vivono quello che lasciateci dire è un vero degrado”.

“Dobbiamo fare attività sportiva – aggiungono – perché un euro speso nel mondo dello sport, come sostiene Malagò, è un euro speso in meno nella sanità. Crediamo fortemente che lo sport sia un valore attinente anche alla salute. Rispetto a questi impegni ci sono le condizioni per migliorare. Lo sport è divertimento e salute”.