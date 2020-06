“Rinascita-Scott”, la proposta di Giordano: “Realizzare un’aula bunker a Mileto”

Il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, ha inviato una missiva al procuratore della Repubblica Nicola Gratteri per proporre l’idea relativa alla “realizzazione di un’aula bunker per il processo Rinascita-Scott”.

“Il Comune di Mileto – ha spiegato il primo cittadino – è proprietario di una vasta costruzione a ridosso del centro abitato, ma in una zona ampia e priva di abitazioni private, ove negli anni era stata costruita una struttura carceraria mai entrata in funzione. La struttura è dotata di mura di cinta molto alte, in cemento armato ed è abbastanza grande da poter contenere un’aula di Tribunale con uffici annessi, disponendo di spazi che, se adeguati, potrebbero rispondere alle esigenze di sicurezza”.

In considerazione del fatto che “il Palamaiata di Vibo Valentia non è struttura ritenuta idonea allo scopo”, Giordano ha segnalato “questa costruzione pubblica, purtroppo fonte di sperpero di danaro, che potrebbe essere riadattata allo scopo”.