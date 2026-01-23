Rimpasto di Giunta a Dinami: Antonio Campagna vicesindaco e Domenico Morrone assessore

Rimpasto di Giunta concordato a Dinami, dove il sindaco Antonino Di Bella ha effettuato la rimodulazione mantenendo la rappresentanza delle diverse frazioni. Nell’Esecutivo cittadino entrano Antonio Campagna (vicesindaco) e Domenico Morrone (assessore) in luogo rispettivamente di Antonino Greco e Sebastiano Gargano. Commento carico di soddisfazione per l’impegno profuso quello di Greco, “orgoglioso di aver servito la comunità in questi anni, lavorando al fianco del sindaco e degli assessori per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Sono convinto – ha in particolare affermato– che il lavoro svolto sia stato positivo e che i risultati ottenuti siano stati significativi. Ora, con la nuova Giunta, sono pronto a continuare a lavorare per la nostra comunità. Sono certo che la nuova squadra saprà affrontare le sfide future con determinazione e lungimiranza. Ringrazio il sindaco – ha aggiunto – per la fiducia che mi ha accordato e per l’opportunità di lavorare insieme. Ringrazio anche i colleghi consiglieri per il supporto e la collaborazione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Gargano che ha manifestato “sincera gratitudine per la fiducia accordata in questi anni come assessore. È stato un onore – ha specificato – lavorare al fianco del sindaco Antonino Di Bella e di tutta la nostra squadra. Ringrazio anche tutti quei cittadini che hanno collaborato con noi in modo gratuito e costruttivo per migliorare la nostra comunità. Un grandissimo abbraccio e un in bocca al lupo al mio successore – ha ancora asserito – che senza dubbio saprà fare ancora meglio e centrare tutti gli obiettivi prefissati. Grazie ancora per la meravigliosa opportunità di servire la nostra comunità, cosa che naturalmente continuerò a fare anche se in altra veste. Infine, voglio dedicare un pensiero alla persona che in questo periodo ha rappresentato il mio punto di riferimento e la mia ispirazione: mio suocero Antonino Franzese, scomparso 13 anni fa ma mai così vicino”.