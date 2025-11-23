Rimonta incompiuta per la Domotek a Sabaudia

Ci hanno messo il cuore, ma non è bastato.

La Domotek Volley Reggio Calabria esce sconfitta 3-2 dal caldo campo di Sabaudia, nonostante una grande rimonta.

Gli amaranto hanno schierato Laganà opposto, Lazzaretto in banda, Saitta al palleggio, De Santis libero con Presta e Rigirozzo centrali uniti allo schiacciatore Zappoli.

Nelle file della Viridex Sabaudia capitan Onwuelo ha ricoperto il ruolo di opposto, Panciocco e l’ex Soncini in banda, Mariani al palleggio, Stufano, anch’egli lo scorso anno in riva allo Stretto, al centro con Pilotto.

Combattutissimo sin da subito il primo set.



Panicocco ed Onwuelo hanno provato a spingere, la Domotek ha sempre tenuto botta.

Continui +2 per i locali, tonici e precisi (13-11).



Il nuovo break locale è immediato, 4-0 (con Mariani al servizio) e mister Polimeni costretto a chiamare time-out.

Gli amaranto si giocano la carta Francesco Ciramita al centro.



Onwuelo continua a spingere per due volte (22-17).

In campo anche Giulio Parrini per gli ospiti.

Il set passa dalle mani di Marco Soncini (24-17), ma la reazione d’orgoglio degli amaranto annulla 4 set point agli avversari (grazie anche a 2 aces di Lazzaretto).

I locali vincono il set con una nuova giocata decisiva di Soncini.

Nel secondo set, Sabaudia continua a martellare.

4-0 immediato.

7-4 successivo con la Domotek che insegue.

Marco Soncini azzecca il lungolinea dell’8-4.

Più Viridex che Domotek in questo frangente, con Onwuelo che ha spinto tanto.

L’ace di Mariani per un 11-6 che ha provoca un nuovo time-out amaranto.

Scatena pure Panciocco per il 14-9 in favore dei locali.

Cambiando trame, la Domotek cerca la risalita.

Ciaramita si galvanizza e firma il 18-16, caricato dal pubblico ospite in trasferta.

Si arriva al rush finale, 20 per Sabaudia, 18 per Reggio.

Onwuelo sale in cattedra e firma il 23-9; sembra fatta per i locali.

Il muro dei laziali fa volare la squadra di casa al set point (24-19).

Ancora Onwuelo, la chiude lui sul 25-20.



Equilibrato l’avvio nel terzo set (5-5).

Si gioca punto su punto, tra un ace della Viridex Sabaudia ed una pronta risposta di Zappoli.



Laganà e soci firmano il break, 11-14 che dà nuove speranze agli ospiti.



Ancora il Capitano a scrivere il 15-18.

La Domotek è la prima, questa volta, ad arrivare a quota 20 (20-17).

Laganà mette a terra il 21-18 ed il pallone del 23-18.

La pipe di Lazzaretto significa set-point (19-24).

Terzo set sigillato dal solito, eterno, Laganà: 21 a 25. Giochi riaperti, è 1-2 nel computo generale dei set.

Il primo punto del quarto set è della Viridex Sabaudia.

La trama non cambia neanche nel quarto set: equilibrio perenne, colpo su colpo.

Voglia di tie-break per gli amaranto che volano sul +3, 9-12.

Un recupero magistrale di De Santis lancia la Domotek che cerca un nuovo allungo e colpisce con Laganà (15-17).

Lazzaretto dalla seconda linea realizza il 16-19.

Il ventesimo punto porta la firma di Ciaramita al centro, in mezzo al tripudio dei tifosi amaranto.

Reagisce Soncini (17-20). Gli amaranto cercano il guizzo (20-23), ma Sabaudia non molla, fino in fondo.

Un errore al servizio del Sabaudia premia Reggio che vola sul 21-24.

Onwuelo scrive a referto il punto del 22-24, ma Enrico Lazzaretto fa calare il sipario del parziale sul 22-25 che porta al tie-break.

Nel quinto e decisivo set continua l’equilibrio.

La Domotek non molla fino alla palla decisiva del 8-7 per il cambio campo.

Sabaudia sale in cattedra.

La Domotek, dopo aver dato tutto ed aver tentato il cambio con il giovane Mancinelli, non riuscirà più a risalire. Termina 15-8.

Viridex Sabaudia-Domotek Volley 3-2 (25-21/25-20/21-25/22-25/15-8)

Viridex Sabaudia: Fattorini, Stufano 10, Mariani 5, Panciocco 17, Pilotto 13, Nasari 1, Onwuelo 26, Soncini 7, Rondoni 1, Serangeli, De Vito. All.: Beltrame.

Domotek Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli, Spinello, Zappoli 11, Presta 5, Lopetrone, Saitta, Innocenzi, Ciaramita 5, Laganà 25, Lazzaretto 24, Rigirozzo, Parrini. All.: Polimeni.

Arbitri: Martin Polenta di Ancona e Mariano Gasparro di Agropoli