Rimborsopoli, assolto Bruno Censore: “L’onore di aver servito il mio territorio resta immacolato”

“Nessuno dei miei elettori, nessuno dei miei amici e nessuno dei miei familiari aveva mai creduto possibile che, nell’esercizio delle mie funzioni pubbliche, potessi essermi appropriato di alcunché. Ora lo riconosce, a chiare lettere, il Tribunale di Reggio Calabria, che mi ha assolto con la più ampia formula liberatoria dall’accusa di peculato che mi era stata contestata: il fatto non sussiste”.

C’è senso di rivalsa nelle parole di Bruno Censore dopo la decisione del Tribunale che cancella le ipotesi di reato relative al processo denominato “Rimborsopoli”.

Ora, dopo 12 anni, per Censore è il momento di rimarcare un concetto: “posso, con piena soddisfazione, affermare che il grande onore di avere servito il mio territorio e gli interessi del Paese, prima come consigliere regionale e poi come deputato della Repubblica, resta immacolato. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in questi lunghi anni di sofferenza – conclude – e i miei legali, Cesare Placanica e Domenico Iofrida, che con competenza e serietà hanno rappresentato le mie ragioni, che, come dimostrato dal verdetto finale, erano solide e pienamente fondate”.