Rimborsopoli, assolto Alfonso Grillo: “La coscienza ha sempre saputo. Ora lo dice anche la giustizia”

“Con la sentenza odierna, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza di assoluzione piena dall’accusa di peculato, al termine di un procedimento durato dodici anni. Accolgo questa decisione con rispetto e soddisfazione, nella consapevolezza che essa riconosce la piena correttezza della mia condotta, già da tempo chiara a chi ha seguito con serietà e senza pregiudizio i fatti”. L’ex consigliere regionale Alfonso Grillo non nasconde i sentimenti che prova dopo la sentenza che pone fine ad un lungo periodo di amarezza e sfoga le proprie sensazioni.

“In questi anni – racconta l’attuale commissario del Parco delle Serre – ho scelto di affrontare il lungo iter giudiziario senza clamore, con rispetto per le istituzioni e fiducia nella giustizia. Ho taciuto anche quando il silenzio costava caro, convinto che la verità, seppur messa alla prova, non si smentisce.

La sentenza – aggiunge – afferma ciò che ho sempre sostenuto: non vi è mai stato dolo né arricchimento personale, ma soltanto l’impegno concreto e coerente di un amministratore nel promuovere attività culturali, sociali e istituzionali, in linea con quanto previsto dalla Legge regionale 13/2002”.

Entrando nello specifico, Grillo rileva che “le spese oggetto del procedimento, tutte regolarmente documentate, sono state finalizzate al sostegno del territorio e del suo tessuto civile, con l’intento di valorizzare la dimensione pubblica del mandato ricevuto. In questo lungo periodo – asserisce – non sono mancati momenti difficili e forme di esposizione mediatica sproporzionate rispetto alla reale portata dei fatti. Ma anche in quelle circostanze, ho preferito il silenzio alla polemica, la coerenza al vittimismo, la fiducia al risentimento”.

Grillo ringrazia sentitamente il proprio legale, avvocato Domenico Ioppolo, “per la professionalità e il rigore con cui ha condotto la mia difesa, la famiglia, gli amici, così come tutte le persone che, in questi anni, mi hanno dimostrato rispetto, sostegno e fiducia, anche nei momenti più complessi”.

“Questa assoluzione – sostiene – non cancella le fatiche attraversate, ma restituisce piena al mio percorso umano, istituzionale e politico. Il mio impegno per la collettività, già forte, riparte ora con rinnovata determinazione, animato da una certezza che mi accompagna da sempre. La mia dedizione alle istituzioni, alla mia terra e ai valori – conclude – che da sempre mi guidano non è mai venuta meno”.