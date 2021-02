Rilancio e valorizzazione dei borghi calabresi: Davide Zicchinella ospite di “On the news”

Rivitalizzare e valorizzare i borghi calabresi, partendo dalle particolarità locali e dall’unicità del territorio. Su questa idea sarà basata la puntata di “On the news” che sarà trasmessa sabato a partire dalle 16. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) ci sarà il sindaco di Sellia Davide Zicchinella che illustrerà il suo progetto di rilancio del borgo medievale del Catanzarese rianimato da rilevanti iniziative. Nel dibattito sarà dato spazio alla scelta di tre medici americani di trasferirsi a Sellia Superiore per curare gratis le persone anziane ed alle diverse attività di prevenzione messe in campo dall’Amministrazione comunale.