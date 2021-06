Rilancio del Museo e dell’area archeologica delle Ferriere borboniche, accordo tra il Parco regionale delle Serre e la Pro Loco di Mongiana

Il Parco delle Serre guarda con fiducia alla stagione turistica del post Covid. Sono tante infatti le iniziative messe in atto per la promozione delle “bellezze” paesaggistiche e per la valorizzazione di siti storici di immenso valore.



È in questo contesto che è stato siglato un nuovo accordo di collaborazione con l’associazione Pro Loco di Mongiana. Un Accordo che punta al rilancio del Museo e dell’area di archeologia delle Ferriere borboniche. Nel nuovo accordo di collaborazione, condiviso anche dall’Amministrazione comunale di Mongiana, è stato posto un chiaro obiettivo di efficacia gestionale indicando un incremento annuo del 30% di presenze turistiche nel territorio.

Una iniziativa che si colloca in una strategia più ampia avviata da diversi mesi che punta ad una crescente visibilità di un territorio che merita di essere riscoperto. Sono tante le iniziative messe in atto e che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati. Dalla realizzazione della “Ciclovia dei parchi”, opera già realizzata insieme a tutte le aree protette calabresi, agli investimenti sulla rete sentieristica, alla realizzazione della “Guida del parco” che sarà diffusa nelle prossime settimane in tutte le principali località turistiche regionali. Una strategia di valorizzazione del territorio che punta anche alla promozione dei prodotti locali attraverso l’adozione del marchio del “Biodistretto del Parco delle Serre e territori limitrofi”.

Una strategia ad ampio spettro che deve necessariamente essere ancorata ad un forte rapporto sinergico fra le istituzioni locali. È per questa ragione che l’accordo fra Pro Loco di Mongiana ed il Parco delle Serre assume valenza strategica ed indica il percorso da seguire e consolidare con altri soggetti del territorio.

Grande entusiasmo e soddisfazione per questa nuova fase da parte del commissario del Parco, Giovanni Aramini, del direttore Francesco Pititto e del presidente della Pro Loco Morena Pisano. Anche il sindaco di Mongiana Francesco Angilletta si è detto convinto che le iniziative intraprese aiuteranno l’intera comunità.