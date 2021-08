Rilanciare il turismo attraverso il mobile

Dopo un anno difficile per il turismo mondiale, i tempi sono maturi per la ripresa. Ma la questione è come attirare i visitatori. L’Italia potrebbe aver trovato la soluzione: facendoli divertire e sognare. Questo può sembrare molto generico e in effetti lo è tuttavia è verissimo quanto distrarsi ed evadere dal quotidiano sia importante per affrontare gli impegni futuri. Ad esempio uno svago molto popolare è quello attraverso i casinò online che contengono varie arene di gioco come le classiche video slots e tantissimo altro. In totale sicurezza questa possibilità permette divertimento e competizione, attorno ad esempio a un tavolo di poker o blackjack.

Inoltre, una domanda sorge spontanea: come attirare i turisti nel paese dopo un anno segnato da Covid-19? Portandoli in un viaggio attraverso i giochi per fargli venire voglia di venire. Questa è l’idea del Ministero degli Affari Esteri italiano, che sta lanciando un gioco mobile che combina un tour culturale e un videogioco.

Sostenere la cultura e la creatività

Il Ministero degli Affari Esteri italiano (DFAIT) ha quindi avuto l’idea di un videogame per mobile per “sostenere i settori culturali e creativi italiani”. “Oggi, il mercato del gaming mobile è uno dei principali canali di diffusione, anche per la trasmissione della cultura e dell’informazione. La nostra missione è di cogliere ogni opportunità per promuovere il nostro paese e la sua cultura nel mondo”, spiega uno dei suoi rappresentanti.

Italia. Land of Wonders è un’iniziativa gratuita per far venire voglia ai turisti stranieri di tornare in Italia facendoli giocare, imparare e scoprire prima di fare il passo della visita. Il target annunciato è chiaramente la gioventù, sempre veloce ad avere il naso sullo smartphone e giocare, al fine di creare una “sensazione di familiarità” per farli venire.

Una riuscita per promuovere il patrimonio

E la scommessa è piuttosto riuscita. Il gioco mobile sembra trarre la sua ispirazione grafica da titoli come Monument Valley o Alto’s Odyssey. Mira a promuovere il patrimonio culturale dell’Italia mostrando i luoghi più prestigiosi, la bellezza dei paesaggi e i tesori culinari e storici.

A tal fine, l’Italia. Lands of Wonders si presenta come un puzzle game con un centinaio di livelli in 3D che ricreano i monumenti più famosi (la Torre Pendente di Pisa, il Colosseo, il Vesuvio e la città di Napoli…). E per accentuare l’aspetto immersivo del paese, si gioca come Elio che deve riportare il sole nel paese raccogliendo 20 scintille per illuminare il faro, e in qualche modo riportare un po’ di luce nel paese dopo un difficile anno pandemico.

Ma dove l’operazione è davvero intelligente è nel suo doppio approccio al gioco. Da un lato, c’è un gioco di puzzle che porta alla mente siti e parti della storia d’Italia. D’altra parte, ci sono 600 articoli supplementari per scoprire il paese attraverso notizie, articoli da trovare e aneddoti. Un modo per attirare potenziali visitatori che vogliono vedere il gioco “nella vita reale”. Un vero prodotto made in Italy e un’iniziativa ben congegnata, educativa e culturale.