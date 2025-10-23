Rigenerazione urbana e coesione sociale, la Calabria protagonista della #EURegionsWeek 2025

Venerdì 24 ottobre, alle 16, la Sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro ospiterà l’evento “Urban Regeneration as a mean of economic development and social cohesion”- “Rigenerazione urbana come motore di sviluppo economico e coesione sociale”, promosso da ANCE Calabria e Regione Calabria nell’ambito della 23ª European Week of Regions and Cities – #EURegionsWeek 2025, la più importante manifestazione europea dedicata ai temi dello sviluppo territoriale sostenibile.

Con il contributo scientifico di ABITAlab del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’incontro porrà al centro la rigenerazione urbana come motore di crescita economica e coesione sociale, in un’ottica di sviluppo integrato che coniughi sostenibilità, innovazione e inclusione.

Dopo la registrazione alle 16, sono previsti i saluti istituzionali di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria; Massimo Lauria, prorettore alla Ricerca dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; e Roberto Rugna, presidente di ANCE Calabria.

Seguirà l’intervento tematico di Consuelo Nava, Head of Department of Architecture and Design e responsabile di ABITAlab, che presenterà le attività del laboratorio nell’ambito della REKAP Strategy per lo sviluppo di tecnologie adattive.

Nella prima sessione di interventi prenderanno la parola Giusi Princi, membro del Parlamento Europeo; Maurizio Nicolai, direttore generale della Regione Calabria; e Romain Bocognani, direttore generale di ANCE.

Il Question Time sarà moderato da Michele Laganà, presidente di ANCE Reggio Calabria.

La seconda sessione di lavori inizierà alle 17:05 e si concluderà alle 18:20 con le conclusioni e gli interventi del pubblico.