“Rigenerare il Pd”: anche a Mileto il partito si rinnova sulla scia del “cambiamento” avviato dal neosegretario regionale Nicola Irto

Anche a Mileto, sulla scia del “cambiamento” avviato dall’elezione del nuovo segretario regionale, Nicola Irto, il Partito Democratico “si rigenera e si rinnova nelle sue fondamenta, al fine di imprime una svolta che metta al centro i reali problemi dei cittadini e incida nelle dinamiche di crescita sociale, economica e culturale di una delle più importanti realtà territoriali della Calabria”.

Lo fa, tra l’altro, partendo da un riconoscimento importante che il nuovo corso del Pd a guida Irto ha dato ad uno dei suoi esponenti più propositivi, Salvatore Pedullà, che è stato indicato e, quindi, eletto nell’Assemblea regionale del partito.

Un partito che a Mileto si è rinnovato in maniera significativa rispetto al recente passato ed ha pertanto, in questi giorni, tracciato le sue nuove linee guida programmatiche.

Linee guida incentrate, dunque, sui reali problemi dei cittadini che in questo periodo di emergenza pandemica stanno vivendo sul territorio comunale una situazione alquanto delicata. I Dem, al riguardo, sollecitano l’Asp “ad un immediato potenziamento delle Usca (le Unità Speciali di Continuità Assistenziale), al fine di assistere adeguatamente su tutto il territorio comunale le persone contagiate dal Covid”.

In riferimento alle nuove linee programmatiche tracciate i democratici miletesi si sono detti concordi nel portarle avanti in maniera costruttiva. “Daremo con alto senso civico, senza demonizzare o parlare male di nessuno, il nostro contributo fattivo in idee per tentare, giorno per giorno, di migliorare la vita dei cittadini di Mileto”: facendo seguito a questo intento propositivo, sollecitati di recente da alcuni cittadini, i Dem chiedono alle istituzioni preposte di intervenire sulla Mileto-Filandari “per sistemare le diverse buche presenti lungo la strada che mettono a rischio l’incolumità di chi la percorre”. E nel contempo “per rimuovere i cumuli di spazzatura, composti anche da carcasse di animali che se condotte da cani randagi in zone abitate potrebbero comportare problemi di salute pubblica”.

Gli esponenti del Pd hanno, inoltre, evidenziato che intendono promuovere una serie di incontri pubblici aperti agli interventi dei singoli cittadini e alle associazioni “per cogliere appieno le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Iniziative alle quali, hanno infine sottolineato, “inviteremo, tra gli altri, anche i nostri rappresentanti istituzionali provinciali, regionali e nazionali, chiamandoli ad assumersi per quanto di propria competenza impegni chiari e ben definiti, al fine di aiutarci concretamente a risollevare le sorti di una realtà territoriale importante e dalle notevoli potenzialità qual è la città di Mileto”.