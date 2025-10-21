Rifondazione Comunista difende il sindaco di Polistena: “Forze politiche trasversali pericolosamente alleate espongono Tripodi al pericolo di aggressioni”

“Il Partito della Rifondazione Comunista – affermano all’unisono Mimmo Serrao e Antonino Massara, rispettivamente Segretario regionale e provinciale della Federazione di Reggio Calabria – è schierato dalla parte del Sindaco Michele Tripodi, che recentemente è bersaglio continuo di beceri ed inqualificabili attacchi personali.



Le ultime elezioni regionali hanno dimostrato il valore di un compagno come Michele Tripodi, coerente nel suo impegno comunista, antifascista e progressista. Con la sua recente adesione al Partito della Rifondazione Comunista, Michele Tripodi ha suggellato la propria appartenenza ideale ed un impegno mai venuto meno a favore dei più deboli, al servizio della sua comunità e del territorio, a difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute.

Purtroppo ci sono forze oscure e palesi, talmente limitate che non accettano la diversità politica e culturale di Michele Tripodi e lo attaccano sul niente fomentando continuamente un clima di odio e delegittimazione entro il quale, a lungo andare, finiscono per inserirsi vere e proprie intimidazioni di tipo mafioso”.

“L’impegno antimafia del Sindaco Michele Tripodi – rivendicano i due esponenti del PRC – è risaputo. In prima linea nella lotta alla ’ndrangheta ha sempre costituito una barriera insormontabile nei confronti delle organizzazioni criminali che ultimamente nella comunità di Polistena hanno ricominciato a lanciare avvertimenti che, di rimbalzo, sono indirizzati al Sindaco e gli Amministratori.

Respingiamo la campagna di odio personale, orchestrata e scatenata contro il Sindaco Tripodi, che vede coinvolte forze politiche trasversali pericolosamente alleate non solo nell’intento di abbattere il nemico politico, ma di esporre la sua persona e la sua famiglia al pericolo di aggressioni che ricordano tempi bui. Pertanto, esprimiamo la nostra più totale e sincera solidarietà al Sindaco Michele Tripodi ed a tutta l’Amministrazione Comunale, protagonisti di una lunga stagione di cambiamento ancora in atto che fa distinguere Polistena dagli altri comuni del territorio.

“Esortiamo tutti i compagni di Polistena – è la conclusione di Serrao e Massara – a proseguire nel loro lavoro con passione e solita costanza, riponendo fiducia nelle forze dell’ordine affinché possano fare piena luce sui recenti accadimenti e soprattutto auspicando che le autorità preposte possano tutelare il Sindaco, il politico capace, onesto e perbene al cui fianco il partito della Rifondazione Comunista rimane presente e schierato”.