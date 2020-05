Rifiuti, viabilità, sviluppo e misure anticrisi: Riccardo Tucci e Salvatore Solano ospiti di “On the news”

È previsto per sabato alle 16 il terzo appuntamento con “On the news”, la trasmissione di approfondimento trasmessa in live streaming sulle pagine Facebook del programma e de “Il Meridio”.



Nella prima parte della puntata i conduttori Antonio Zaffino, Biagio La Rizza e Marco Primerano si confronteranno con il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano analizzando soprattutto i temi dei rifiuti, della viabilità e dello sviluppo territoriale.

Nella seconda parte sarà ospite il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci che illustrerà i provvedimenti governativi per affrontare la crisi sanitaria e finanziaria (ecobonus, credito d’imposta sugli affitti, bonus partita iva e reddito d’emergenza) commentando poi le nuove dinamiche politiche nazionali.