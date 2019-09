Rifiuti, Limardo: “Urge proseguire nella realizzazione del sito provinciale”

Problema conferimento e smaltimento rifiuti, lo stallo al momento continua. È questo quanto è emerso in un incontro che si è svolto alla Cittadella regionale e dal quale il sindaco Maria Limardo, che ha partecipato in la delegazione comunale con l’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni e il responsabile comunale Santini, è tornata “allarmata ma determinata” e pronta ad inquadrare ed affrontare i prossimi passaggi fondamentali per avviare a risoluzione definitiva la problematica che sta attanagliando gran parte dei comuni calabresi.



“Il primo importante messaggio all’indirizzo dei Comuni – ha dichiarato il sindaco Limardo – è dettato dalla Regione: l’entrata in funzione delle Ato non è più procrastinabile, gli ambiti territoriali dovranno urgentemente provvedere a rendersi autosufficienti. Ad avvalorare questo indirizzo è l’emanazione e la consegna ai comuni capofila da parte della Regione, di un’apposita bozza di convenzione, che dovrà essere siglata come impegno tra i comuni appartenenti all’Ato e avente quale risoluzione finale che ‘Agli enti locali che non provvedano al pagamento delle somme dovute sarà inibito il conferimento nell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani’”.

Un quadro che, quindi, da quanto scritto dalla Regione, proviene da un dato di fatto: il mancato incasso delle quote previste da parte dei comuni inadempienti, che contestualmente sono stati diffidati ad eseguire il pagamento in 15 giorni. Un perdurare di inadempienze che, difatti, ha indotto la Regione a lanciare un messaggio chiaro: chi non paga non entra in discarica.

“Un problema di alcuni che, quindi, si ripercuote sui comuni virtuosi e Vibo – ha tenuto a precisare il sindaco – proprio stamattina ha provveduto, con non pochi sforzi, a regolarizzare la propria situazione debitoria”.

Limardo, in qualità di presidente, convocherà con urgenza l’assemblea dell’Ato per “estendere il messaggio regionale ai comuni della provincia e per far sì che si prosegua nell’avviato percorso virtuoso che, dopo aver visto lo sblocco della procedura di individuazione del sito per la realizzazione dell’impianto che era ferma dal 2017, vedrà la sottoscrizione nella prossima settimana della convenzione con la regione per l’ottenimento dei finanziamenti finalizzati, appunto, alla realizzazione dell’impianto e dirigersi quindi verso l’autosufficenza dell’Ato”. “È chiaro che dobbiamo entrare immediatamente in questa ottica – ha spiegato il sindaco – ogni Ato dovrà gestire i propri conferimenti. Da parte mia ho voluto sottolineare ai rappresentanti regionali che ad oggi la Comunità d’Ambito che rappresento ha fatto passi importanti in questa direzione”.