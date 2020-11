Rifiuti, la strategia di Barillari: “E’ emergenza, facciamo una scelta consapevole”

Incoraggiare il cittadino favorendo la raccolta differenziata anche con modifiche al calendario (dal 9 novembre), intervenire sull’aspetto culturale e della convenienza economica, ma anche agire per far rispettare le regole.

Questa in sintesi la strategia del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, che, nel corso di una conferenza stampa a distanza, ha spiegato come intende intervenire.

Il primo cittadino ha preliminarmente illustrato la “situazione emergenziale che stiamo vivendo a livello regionale e soprattutto nel Vibonese e nel Reggino” precisando che “l’Ato di Vibo non ha mai potuto disporre di una discarica”. “In questa fase – ha specificato – i comuni del Vibonese possono conferire solo a Rende, dove si trova Calabria Maceri. Spesso, però, ci sono dei blocchi, a dispetto della calendarizzazione, che vengono comunicati con poco anticipo”. Inoltre, “in un sistema del trattamento di rifiuti al collasso, Serra non ha un’isola ecologica autorizzata e l’unica valida risposta è quella di differenziare”.

Barillari, rispondendo ai recenti attacchi della minoranza, ha sottolineato che “all’atto dell’insediamento, il paese era una discarica a cielo aperto e, in due settimane siamo riusciti a ripulire. Purtroppo, ancora permangono atteggiamenti non conformi” di chi mostra scarsa “sensibilità”.

In attesa della “regolarizzazione dei conferimenti” e considerato che “differenziare equivale a sostenere meno costi per il cittadino”, è stato modificato il calendario della raccolta con l’aggiunta di un giorno in più per l’esposizione dell’organico. Ulteriori interventi di informazione circa la correttezza dei conferimenti (un gruppo di volontari sta continuando a provvedere a sensibilizzare i cittadini) sono stati effettuati anche nei confronti delle utenze non domestiche.

“Le misure che vogliamo portare avanti – ha rimarcato il sindaco – sono quelle che tendono a incentivare la produzione di quantitativi minimi di indifferenziata. Questo è tutt’altro che essere superficiali. Noi vogliamo agire al cuore del problema, che è culturale, e far capire che differenziare non è facoltativo ma obbligatorio. Abbiamo ripulito anche le zone lasciate nel degrado negli anni scorsi, ma serve una scelta consapevole del cittadino. In passato, in condizioni favorevoli, non si è puntato sulla consapevolezza del cittadino e la differenziata non ha mai superato il 40%”.

Barillari ha infine ringraziato i cittadini che “hanno sposato la logica del rigore” concretizzatasi nell’acquisto di altre 6 telecamere per la videosorveglianza e nel comminare sanzioni ai trasgressori.