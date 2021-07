Rifiuti e carburanti, Tassone e Procopio: “L’Amministrazione naviga a vista, Serra sta tornando indietro”

“L’Amministrazione comunale non ha prospettive e le loro scelte stanno rappresentando un arretramento”. Gli esponenti dell’opposizione, presentantisi alle scorse elezioni sotto le insegne di “Uniti per Serra”, mettono nel mirino le due principali questioni d’attualità e attaccano la controparte bocciandone l’operato.

“La raccolta dei rifiuti – sostiene l’ex sindaco Luigi Tassone – avviene a singhiozzo, ci sono cumuli di spazzatura in giro per le strade. L’Amministrazione, che dimostra di navigare a vista, ha accantonato un progetto che poteva essere un fiore all’occhiello e ora è in difficoltà. Peraltro, sembrerebbe che alcuni mezzi della ditta che gestisce il servizio siano stati sequestrati dai Carabinieri Forestali e che sul sito sia stato trovato un cassonetto contenente rifiuti. Al netto degli slogan, non vediamo fatti positivi”.

Altro nodo è quello concernente “la lettera, inviata anche alla segretaria comunale ed al sindaco, con cui il geometra Roberto Camillen ha informato la minoranza su alcuni aspetti riguardanti la nota pratica sulle autorizzazioni per la vendita di carburanti”. “Non entriamo nel merito del procedimento, perché spetta ai tecnici valutare – ha affermato Tassone – ma prendiamo atto della missiva e notiamo l’evidente disordine amministrativo. Infatti, anche la gara per l’affidamento dei lavori per la sostituzione dei corpi illuminanti è opinabile”. Per Tassone, “l’Amministrazione, alla quale spetta il compito di vigilare, non può scaricare tutto sui dipendenti ma deve prendersi le proprie responsabilità. Camillen accusa l’organo politico e l’apparato amministrativo rispedendo al mittente la pratica per incompatibilità e noi abbiamo il dovere di trasmettere la lettera ricevuta alla Prefettura. In questo caso, alla luce delle vicissitudini giudiziarie, l’Amministrazione doveva farsi carico di questa pratica”. Quanto alle precisazione della maggioranza, Tassone dichiara che “è paradossale che Camillen chiami in causa la politica e la politica chieda chiarimenti alla Prefettura”.

Simile il pensiero di Antonio Procopio che, premessa “la disponibilità a collaborare per il bene di Serra”, rimarca che “dai palchi hanno predicato il cambiamento, ma la città sta tornando indietro”. “Non rispondono alle interrogazioni – ha aggiunto – e la loro ‘efficienza’ è dimostrata dai rifiuti rimasti al mercato e per le vie. Inoltre, la politica non deve operare delle ingerenze compiendo atti impropri”.