Rifiuti a Vibo, Lo Schiavo: “Il ruolo dell’opposizione è anche quello di fare proposte”

“Nella scorsa consiliatura avevo sottolineato come il servizio di raccolta rifiuti porta a porta nella città di Vibo, così come organizzato, non poteva funzionare.

Al netto dell’inciviltà dei cittadini, servono, prima di ogni altra cosa, isole ecologiche dove i cittadini, dietro apposita identificazione e regolamentazione, possano conferire i rifiuti differenziati”. A ribadire il suggerimento è il rappresentante dei “Progressisti per Vibo” Antonio Lo Schiavo che sottolinea come “per troppo tempo buste di spazzatura sostano al caldo e alla mercé di animali sulle strade, così come ogni accidentale sospensione del servizio porta la città a vere emergenze sanitarie”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge Lo Schiavo – la nostra consigliere comunale Loredana Pilegi interesserà del problema il Consiglio comunale di Vibo.

Chiederemo anche ai consiglieri Giuseppe Policaro e Pietro Comito di condividere insieme idee e proposte sul tema.

Penso che fare opposizione non significhi semplicemente criticare l’esistente, ma proporre alternative concrete a questo stato di cose”.