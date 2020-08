Riduzione del numero di componenti delle squadre di caccia, Pellegrino ringrazia Gallo

“Viva soddisfazione” sull’approvazione del calendario venatorio è stata espressa dal presidente dell’Atc Vv1 Giuseppe Pellegrino che ha colto l’occasione per ringraziare l’assessore regionale Gianluca Gallo per “aver tenuto in considerazione e fatto propria la nostra richiesta di modifica del disciplinare di caccia al cinghiale per la riduzione del numero di componenti per formare una squadra di caccia al cinghiale da 20 a 15”.



“Questo – ha spiegato Pellegrino – ci permette come Atc, in un momento difficile, di continuare l’azione di contrasto al fenomeno della presenza di cinghiali garantendo la presenza in tutti i territori assegnati alle squadre”. Nelle missive con le quali veniva richiesta la riduzione era stato messo in evidenza che “lo sforzo operato dalle squadre e dai selettori, che oggi ha di fatto registrato un calo del 40% di danni da fauna alle produzioni agricole, potrebbe essere vanificato dalla mancata attivazione delle squadre a causa del non raggiungimento del numero minimo di componenti, il tutto con note ripercussioni sulla politica di contenimento oggi sposata al fine di tutelare il mondo agricolo”.