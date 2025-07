Ricorso sulle elezioni di Simbario, Romano: “La verità non ha prezzo e un sindaco lo dovrebbe sapere”

“Chi ha avuto l’onore di servire le istituzioni sa che la responsabilità pubblica non si esaurisce con la fine di un mandato. Essa continua nel tempo, nell’impegno a difendere i principi democratici, nella tutela della legalità e nella promozione della giustizia”.

L’ex sindaco Ovidio Romano part da questa premessa per prendere posizione in merito alla richiesta di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sulle ultime elezioni comunali, avanzata dal capogruppo della minoranza consiliare. “Molti – afferma Romano – si sono chiesti cosa significhi questa scelta, se sia legittima, se sia opportuna. Ed è proprio per questo che è giusto chiarire”. Secondo il già primo cittadino, “la revocazione per sua stessa natura è un rimedio giuridico. Un istituto previsto dal Codice di procedura civile e dal Codice del processo amministrativo. Non è un gesto polemico né un atto ostinato. È una manifestazione profonda e consapevole di fiducia nel diritto. Nel comunicato del sindaco – aggiunge – ci sono parole che, a leggerle, feriscono più della sconfitta stessa. Non perché colpiscano un avversario, ma perché nascondono un’idea sottile e pericolosa. Che cercare giustizia sia un capriccio, che esercitare un diritto sia una colpa, e che la verità, quando è scomoda, diventi un costo da evitare”. Romano precisa che “non si tratta di accanimento, né tantomeno di un ego ferito che si ostina a non accettare il responso popolare. Si tratta di giustizia. Di rispetto delle regole. Di verità. Non è un abuso. Non è una provocazione politica né una manovra strumentale. Essa non nasce per ‘riaprire una battaglia politica’, ma per porre rimedio all’ipotesi di errori gravi, come l’uso di atti falsi, un errore di fatto evidente e decisivo, la scoperta di documenti nuovi che, se noti, avrebbero modificato radicalmente l’esito dei gradi di giudizio precedenti. Quando simili elementi emergono, ignorarli non è prudente, è irresponsabile. Ricorrere non significa mettere in discussione la volontà popolare o il verdetto giudiziario, ma verificare, con mezzi legali, che tale verdetto sia stato espresso sulla base di fatti corretti e completi”. Romano insiste e sostiene che “non si tratta di un’azione temeraria, ma di un mezzo eccezionale che la legge mette a disposizione quando la verità giudiziaria ha subito un danno. Etichettare tutto ciò come accanimento – asserisce – è un tentativo grossolano di ridurre a scontro personale ciò che invece è l’espressione più alta del diritto di difesa e della fiducia nella giurisdizione”.

Quanto alla considerazione secondo cui “questo ricorso rappresenterebbe un peso per la collettività”, Romano argomenta che “se il ricorso sarà rigettato, le spese ricadranno su chi lo ha promosso. Se verrà accolto, sarà il segno che il Comune ha beneficiato, seppur in buona fede, di una sentenza errata, e la sua correzione sarà un atto di giustizia e di rispetto verso i cittadini. Non un costo in più. Una fattispecie in cui qualcuno abbia goduto di una decisione ingiusta, e in quel caso sarebbe un atto di dignità restituire quanto ricevuto per sbaglio. L’unico scenario davvero oneroso per la collettività – puntualizza – sarebbe quello in cui un errore venisse mantenuto ‘per non disturbare’, consentendo un vantaggio che non dovrebbe esistere. Chi teme l’accoglimento della revocazione, evidentemente, teme la verità più della spesa. Ma chi teme la giustizia, non la onora. In nessun ordinamento democratico la verità è una colpa. È inquietante che un rappresentante delle istituzioni suggerisca che far valere un diritto previsto dalla legge sia un ‘affronto’ alla collettività. Affronto è, piuttosto, usare il ruolo pubblico per delegittimare preventivamente chi esercita una facoltà giurisdizionale. Affronto è instillare nella cittadinanza l’idea che la giustizia debba valere solo quando non disturba il potere costituito”. Ad avviso di Romano, “accettare la sconfitta è doveroso. Ma lo è anche accettare che una sentenza, come ogni atto umano, possa contenere errori. E se quegli errori emergono, è dovere civile chiedere che siano corretti. In un Paese civile, fondato sul diritto, l’unico vero spreco è rinunciare alla verità per compiacere chi ha vinto. Se la revocazione verrà rigettata, bisognerà inchinarsi alla decisione definitiva. Ma se verrà accolta, sarà il trionfo della giustizia. E allora non si parlerà più di ‘spesa inutile’, ma di verità riconquistata, di regole rispettate, di cittadini tutelati. Solo chi ha qualcosa da nascondere può temere che la verità venga alla luce. Non chi ci crede ancora. Perché credere nella verità, nella giustizia, anche quando è difficile, anche quando è scomodo, è ciò che distingue la democrazia dal potere cieco. E, oggi più che mai, bisogna scegliere verità e giustizia”.

L’ex sindaco esplicita fino in fondo il suo pensiero e rileva che “la democrazia non è fatta di consenso silenzioso ma di confronto, di trasparenza, di verifica. E il dissenso, quando si esprime entro i limiti della legge e con rispetto, non è una minaccia. È una risorsa. Accettare con serenità, da parte di chi amministra, un ricorso è un atto di maturità istituzionale. È dire: ‘ci fidiamo delle regole, anche quando ci mettono in discussione’. È dire: ‘la verità conta, anche quando può essere scomoda’. Chi teme la verità non sta proteggendo la collettività, ma sta scegliendo la convenienza al posto della giustizia. La vera forza di un Comune non si misura nel numero di contenziosi evitati, ma nella capacità di affrontare i conflitti con responsabilità, coraggio e rispetto delle regole. E la vera dignità istituzionale sta nel sapere accettare la verifica, nel sapere correggere dove necessario, e nel sapere anteporre il bene comune a qualsiasi interesse di parte. Presentare un ricorso fondato – precisa ancora – non è debolezza, non è ostinazione. È un atto di responsabilità morale, civile e democratica. E chi lo compie, lo fa non contro la comunità, ma per garantirle il massimo livello di verità e di equità possibile. E se, in seguito al riconoscimento dell’errore, il Comune dovesse effettivamente sostenere un costo economico? Anche questo, per quanto possa apparire gravoso, deve essere considerato con onestà e spirito pubblico. Perché vi è un principio che supera il disagio immediato. Quello per cui nessun vantaggio ottenuto in modo erroneo può essere mantenuto con leggerezza. I cittadini, anche qualora chiamati indirettamente a sostenere un sacrificio, devono poter sapere che le istituzioni sono capaci di scegliere la giustizia, non la convenienza. Che preferiscono perdere un privilegio piuttosto che tradire la verità. Il costo della giustizia, in casi come questi, non è una sconfitta. È il prezzo, dignitoso, onesto, giusto da pagare per sapere che il proprio Comune non ha scelto il silenzio, ma la responsabilità. Non l’orgoglio, ma la rettifica. Non il calcolo politico, ma la coerenza istituzionale”. La conclusione è concentrata sul concetto di giustizia: “solo quando i cittadini vedono questo livello di trasparenza e coraggio, possono fidarsi davvero dei propri rappresentanti. E solo allora, anche di fronte a un imprevisto o a una soccombenza, quel costo non sarà vissuto come una perdita, ma come una scelta di civiltà. Chi amministra non ha il compito di difendere sé stesso, ma quello di servire la verità. E chi esercita il diritto alla giustizia, lo fa, oggi più che mai, per rendere più forte, più credibile, più giusta la comunità che tutti condividiamo”.