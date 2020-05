Ricorso al Tar sull’elezione di Di Natale, l’interessato: “Denuncio i presunti testimoni, richiedo l’attribuzione di altre preferenze”

“Ho letto nella scorsa settimana una nota stampa del sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, con la quale annunciava di aver depositato ricorso al Tar Calabria avverso la mia elezione a consigliere regionale della Calabria”. È quanto afferma Graziano Di Natale, esponente di “Io resto in Calabria”.



“Lo stesso – aggiunge – dichiarava che mi sarebbero state attribuite delle preferenze in modo illegittimo vale a dire in liste diverse da quelle in cui ero candidato.

A sostegno di tale tesi ci sarebbero testimoni che avrebbero assistito alle operazioni di scrutinio a Paola e Amantea.

In effetti in data 16/04/2020 mi è stato notificato il ricorso proposto da Franco Mundo avverso il quale, per il tramite dei miei legali, Oreste Morcavallo e Francesco Grossi, mi sono costituito nella giornata di ieri presso il Tar Calabria.

Ho proposto altresì ricorso incidentale per vedermi assegnate delle preferenze che, per mero errore di trascrizione, non mi sono state attribuite dall’ufficio elettorale circoscrizionale di Cosenza, nonché per la mancata attribuzione di voti di preferenza illegittimamente ritenuti nulli dai seggi elettorali di alcuni Comuni.

Inoltre ho contestato l’illegittima attribuzione di preferenze in più in favore del Sig. Franco Mundo frutto di errori di trascrizione dell’ufficio elettorale circoscrizionale.

Ho inoltre proposto – prosegue Di Natale – per i Comuni di Trebisacce e Oriolo ricorso incidentale per l’irregolare attribuzione al candidato Mundo di numerose preferenze.

Ma non sono le uniche attività che ho fatto in questi giorni.

Ho altresì depositato, presso l’Autorità giudiziaria competente per territorio, atto di querela-denuncia nei confronti di 13 soggetti residenti per lo più nei Comuni di Trebisacce, Albidona e Amendolara i quali hanno dichiarato di trovarsi nei seggi elettorali di Paola e Amantea ad assistere alle operazioni di scrutinio dalle ore 23.30 alle ore 04.00 circa.

Purtroppo ho potuto accertare, con prove documentali, la loro assenza nei luoghi dichiarati.

È una brutta storia questa, bruttissima. Sono rappresentante delle Istituzioni – conclude – e come tale aspetto che la giustizia possa far luce su questa incredibile vicenda”.