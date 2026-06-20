Riconoscimento nazionale per il Cammino del Normanno, Grillo: “Può rappresentare il rilancio della Calabria”

“Il riconoscimento nazionale del Cammino del Normanno rappresenta un traguardo importante per l’intera Calabria e per tutti coloro che, in questi anni, hanno creduto nella forza di un progetto capace di unire territori, comunità e identità”. L’ex commissario del Parco delle Serre rimarca l’obiettivo raggiunto ed esprime “un sincero apprezzamento ai sindaci dei Comuni coinvolti, alla Regione Calabria e a tutte le Istituzioni che hanno collaborato con spirito costruttivo al raggiungimento di questo risultato” e a “quanti hanno sostenuto il percorso fin dalle sue fasi iniziali, contribuendo a trasformare un’idea in una concreta opportunità di sviluppo”.

Grillo rivendica con orgoglio il lavoro svolto durante la propria esperienza alla guida del Parco delle Serre, quando sono state poste “le basi di questo progetto attraverso la costruzione di una visione condivisa, la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Ministero della Cultura, la Soprintendenza competente e il Parco Archeologico di Mileto, favorendo il dialogo tra istituzioni, amministrazioni locali e operatori del territorio”.

“Il riconoscimento ottenuto – precisa Grillo – non deve essere considerato un punto di arrivo, ma piuttosto un punto di partenza. La sfida più importante comincia adesso: rendere il Cammino del Normanno un’esperienza unica nel panorama nazionale, capace di distinguersi per una forte anima medievale e per una narrazione autentica della storia normanna in Calabria”. Infatti, occorre “continuare a investire nella qualità del percorso, nella segnaletica, nell’accoglienza, nella digitalizzazione dei servizi e nella valorizzazione dei borghi, ma soprattutto bisogna costruire un modello di turismo integrato che metta in rete ambiente, storia, cultura, tradizioni, artigianato ed enogastronomia”. Ad avviso di Grillo. “il Cammino del Normanno può diventare molto più di un itinerario escursionistico: può trasformarsi in un grande racconto identitario della Calabria, capace di accompagnare il visitatore attraverso castelli, abbazie, paesaggi naturali, antichi mestieri, sapori e tradizioni che affondano le proprie radici nel Medioevo”. Grillo guarda poi al futuro: “se sapremo lavorare insieme, con visione e continuità, questo cammino potrà diventare uno dei più qualificati itinerari culturali del Mezzogiorno e un modello nazionale di sviluppo sostenibile dei territori interni. La strada intrapresa è quella giusta. Adesso – conclude – bisogna percorrerla fino in fondo, con la stessa passione, la stessa determinazione e lo stesso spirito di collaborazione che hanno consentito di raggiungere questo primo, significativo traguardo”.