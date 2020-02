Richiesti gli arresti domiciliari per il senatore Marco Siclari

È stata richiesta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nell’ambito dell’operazione “Eyphemos” (che vede coinvolti 65 soggetti indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, estorsioni, favoreggiamento reale, violenza privata, violazioni in materia elettorale previste dall’art. 87 D.P.R. nr. 570/1960 art 1. ultimo comma L. 108/1968, aggravati dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la ‘ndrangheta, nonché per scambio elettorale politico mafioso) per il senatore Marco Siclari.



L’esecuzione della misura cautelare nei confronti dell’esponente di Forza Italia, secondo quanto disposto dal Gip in conformità con il dettato normativo, rimarrà sospesa in attesa della delibera della Camera di appartenenza, alla quale è stata richiesta l’autorizzazione a procedere.