Richiami non consentiti e fucili senza riduttore: denunciati alcuni cacciatori

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Corigliano hanno nei giorni scorsi denunciato due cacciatori per violazione alla legge sulla caccia. I due cacciatori, originari del Napoletano, sono stati fermati in località “Casone” nel Comune di Cassano Jonio mentre esercitavano l’attività venatoria con l’ausilio di un richiamo meccanico a funzionamento elettromagnetico, mezzo questo non consentito e quindi assolutamente vietato per tale attività.



I due cacciatori erano all’interno di un appostamento temporaneo realizzato sulla spiaggia, a nulla è valso all’arrivo dei militari il tentativo di occultare il richiamo sotto la sabbia. I militari di Corigliano, collaborati per tale attività dai colleghi del Soarda, Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in danno degli Animali e dal Reparto Carabinieri Parco di Cerchiara, li hanno colti in flagranza di reato e sequestrato loro armi e munizioni. Altro cacciatore, sempre del Napoletano, fermato per un controllo nella zona, è stato denunciato invece perché esercitava l’attività venatoria con un fucile sprovvisto di riduttore, ospitando nel serbatoio un numero maggiore di cartucce consentite, azione che ha alterato le caratteristiche dell’arma da fuoco. Oltre alla denuncia è stata posto sotto sequestro il fucile calibro 12.