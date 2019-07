Ricettività, Bando borghi: ammesso l’80% delle domande

Pubblicato il Decreto relativo all’Avviso pubblico per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria che rientra nel Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi calabresi ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi delle domande ammesse alla successiva fase di valutazione e per il quale sono stati investiti circa 37 milioni di euro.



L’Avviso pubblico ha stimolato numerosissime richieste con l’invio di quasi 3000 iniziative imprenditoriali relative al potenziamento e qualificazione di ricettività extralberghiera, rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione di qualità e del sistema dei servizi turistici.

Le proposte degli ammessi alla successiva fase di valutazione, a seguito della conclusione dell’istruttoria di ammissibilità, risultano essere complessivamente 2321 che corrispondono quasi all’80% delle domande pervenute.

Seguirà ora la fase di valutazione della qualità progettuale da parte delle Commissioni.

L’Avviso è parte di una strategia integrata il cui avvio è avvenuto con l’Avviso rivolto ai Comuni per la valorizzazione dei Borghi calabresi lungo un percorso di filiera finalizzato all’offerta di un nuovo prodotto turistico e culturale.