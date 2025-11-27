Ricettazione e detenzione di arma clandestina, arrestato un 69enne ad Arena

Nella mattinata di ieri, ad Arena, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto operativo dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati allo stato ascritti, un uomo di 69 anni.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto:

– una pistola calibro 38 con matricola abrasa;

– 5 cartucce del medesimo calibro.

L’arma e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia, come disposto dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia informata dalla Stazione Carabinieri di Arena.