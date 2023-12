Ricaricata la Carta “Dedicata a te” di 77,20 euro: chi sono i beneficiari

È stata ricaricata di 77,20 euro la Carta “Dedicata a te”, distribuita in estate e che era stata precedentemente usata per 382,50 euro. Con il messaggio n. 4470 l’Inps ha fornito i dettagli. “I beneficiari del contributo economico aggiuntivo, che non devono presentare domanda – viene precisato – sono i nuclei familiari in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ai 15.000 euro, inclusi in posizione utile negli elenchi elaborati dall’Inps, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023, e consolidati all’esito dell’applicazione dei messaggi n. 2188 del 13 giugno 2023, n. 2373 del 26 giugno 2023, n. 2723 del 19 luglio 2023, e n. 3005 del 24 agosto 2023, e trasmessi a Poste Italiane S.p.A”. Si tratta, nello specifico, dei “soggetti beneficiari della Carta “Dedicata a te”, i quali: hanno ritirato la Carta presso gli Uffici postali abilitati e hanno provveduto ad attivarla entro la scadenza del 15 settembre 2023, prevista dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto 18 aprile 2023; per ragioni a loro non imputabili, non hanno potuto ritirare o attivare la Carta entro il termine sopra indicato”. Il contributo economico, pari a 382,50 euro, è integrato di ulteriori 77,20 euro. In particolare, il beneficio: è concesso per singolo nucleo familiare; è erogato tramite ricarica della Carta elettronica di pagamento; è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.