Riavviata l’acqua per Vibo, domani giornata cruciale per le Serre

Sorical ha informato la Prefettura di Vibo Valentia e Reggio Calabria sui lavori di ripristino dell’acquedotto Alaco.

I tecnici della Sorical hanno avviato alle ore 12 le operazioni di riempimento della condotta Alaco Versante Tirrenico a servizio del Comune di Vibo, Stefanaconi e Gerocarne eseguendo nel corso del pomeriggio graduali aumenti di portata di provenienza dall’impianto di potabilizzazione.

Dalle ore 15 la risorsa idrica ha raggiunto i serbatoi principali della città capoluogo con portate in incremento che andranno a regime nella notte.

I lavori in località Cona di Brognaturo stanno procedendo secondo programma: nelle prossime ore e nella giornata di domani saranno completati con l’allineamento, le saldature, gli ancoraggi occorrenti e la messa in esercizio dell’altra condotta Alaco Dorsale Entroterra a servizio degli ulteriori comuni del vibonese e della Piana di Gioia Tauro. Si fa presente che questi Comuni sono in parte alimentati da altri schemi acquedottistici.