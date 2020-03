Riattivazione Pronto Soccorso a Serra, Forza Italia: “Prevalsi il buon senso e le necessità di recepire le istanze di un intero territorio”

“Quando la comunità si unisce (ed i rappresentanti istituzionali fanno sentire la loro voce nel silenzio e senza propaganda), chi è preposto a prendere le decisioni riflette e si apre ad ‘un ampio confronto’ facendo prevalere il buon senso e le necessità di recepire le istanze di un intero territorio”.



Il Circolo di Forza Italia prende atto, “con viva soddisfazione, della nuova decisione dei dirigenti dell’Asp in merito al trasferimento degli anestesisti e la conseguente riapertura del Pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno” e ribadisce “una volta ancora, che questo è il momento della responsabilità e dell’unità, ed a questo ci limitiamo, rimanendo comunque vigili affinchè i diritti della comunità in cui viviamo siano rispettati e garantiti”. Gli esponenti azzurri esprimono “un doveroso ringraziamento” a tutto il personale sanitario del “San Bruno” che “tra mille difficoltà e paure sta continuando a lavorare ed ai medici rianimatori che hanno dato la disponibilità ‘ad implementare la continuità assistenziale con ulteriori prestazioni e ore di straordinario’ pur di garantire il Pronto Soccorso a Serra San Bruno”. “Un grazie – aggiungono i berlusconiani – va ai commissari straordinari che amministrano il Comune ed a tutti gli attori politici che si sono esposti per questa causa, in particolare il senatore Mangialavori che, da noi interpellato nell’immediatezza della notizia, si è immediatamente attivato per una pronta soluzione”.