Riapertura Punta nascita di Soverato, Tassone: “Rinasce un punto di eccellenza, è stato ottenuto un grande risultato”

“La futura riapertura del Punto nascita dell’ospedale di Soverato rappresenta certamente un fatto di rilievo e consente di dare risposte concrete non solo alle comunità del Basso Jonio ma anche a quelle delle Serre vibonesi”.



Lo afferma il dirigente regionale del Pd Luigi Tassone che ricorda di “aver sollecitato più volte, da consigliere regionale, la riattivazione riconoscendone il ruolo chiave”. “Va segnalato – sottolinea Tassone – che il reparto guidato dal dottor Leto è sempre stato un punto di eccellenza sanitario avendo anche riscontrato il giudizio positivo dell’utenza e, dunque, la prossima conclusione dei lavori segna un deciso passo in avanti in termini di servizi sanitari.



Va inoltre riconosciuta ed apprezzata l’azione messa in campo dal sindaco Daniele Vacca e dalla sua Amministrazione comunale che, grazie alla consueta attenzione e costanza, sono riusciti ad ottenere un risultato importante”.