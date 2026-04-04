Rialzo prezzo carburanti, Assoutenti: “ Su alcune tratte la spesa cresce di oltre 80 euro rispetto la Pasqua del 2025”

“A causa della guerra in Iran e dell’escalation dei prezzi dei carburanti alla pompa, quest’anno spostarsi in auto durante le festività di Pasqua determinerà un salasso a carico delle famiglie”. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato un report sui costi che dovranno affrontare gli italiani che si metteranno in viaggio per spostarsi lungo la Penisola in occasione delle feste.

La ricerca dell’associazione prende in esame alcune tratte tipiche che collegano le città del nord a quelle del sud, ossia le arterie più trafficate durante le festività pasquali, i relativi costi per i rifornimenti di gasolio, i consumi medi di carburante in autostrada e la maggiore spesa rispetto ai listini praticati sulla rete durante la Pasqua del 2025.

“Per alcune tratte la spesa per i rifornimenti, tra andata e ritorno, arriva a superare addirittura i 300 euro. – spiega il presidente Gabriele Melluso – Ad esempio per andare da Milano a Catania il costo medio del viaggio in auto, senza considerare i pedaggi, è di 312 euro, che salgono a 317 euro da Torino a Reggio Calabria e raggiungono i 370 euro se da Torino si va a Palermo. Servono 255 euro da Bolzano a Lecce e da Genova a Catanzaro, 246 euro da Bologna a Reggio Calabria, 240 euro da Milano a Lecce”.

“Se si confronta poi la spesa attuale con quella sostenuta dai cittadini per viaggiare lungo le stesse tratte in occasione della Pasqua 2025 – aggiunge Melluso – si scopre che il costo dei rifornimenti tra andata e ritorno è più alta di 86 euro sulla tratta Torino-Palermo, e di oltre 70 euro se si viaggia da Milano a Catania o da Torino a Reggio Calabria”.

“Nonostante i livelli astronomici raggiunti dai carburanti – rileva – anche a Pasqua è possibile risparmiare sulla spesa per i rifornimenti: ad esempio meglio evitare di fare il pieno in autostrada, dove i prezzi sono notoriamente più alti. Prima di partire è bene verificare sul sito Mimit e sulle apposite app i distributori che praticano i listini più convenienti nella nostra zona. Se poi durante il viaggio si ha necessità di fare rifornimento, conviene fare il pieno negli impianti ubicati in prossimità delle uscite autostradali: si perderà qualche minuto sui tempi di percorrenza ma si risparmierà sul conto finale. Evitare di spingere troppo il piede sull’acceleratore – conclude Melluso – limiterà i consumi del 10%, così come una corretta pressione degli pneumatici, lo spegnimento del condizionatore e l’eliminazione del portapacchi”.