riAbitareReggio sostiene la candidatura di Saverio Pazzano

Si chiama riAbitareReggio l’ulteriore progetto civico a sostegno della candidatura a Sindaco di Saverio Pazzano.

Una lista civica dalla profonda caratterizzazione, la sintesi di un percorso iniziato dalla riflessione su andare/tornare/restare. “Perché ciascuno possa scegliere di vivere in una città davvero bella e accogliente – è spiegato in una nota – il movimento La Strada si è messo in moto da anni e ha individuato in Saverio Pazzano la figura di sintesi di un percorso plurale e molto partecipato.

Questo percorso ha intercettato quello di altri gruppi e movimenti locali e nazionali di area progressista e che si riconoscono nei valori fondanti della Costituzione”.

riabitareReggio appoggerà in coalizione la candidatura di Saverio Pazzano a Sindaco e avrà il suo battesimo alla presenza di un sostenitore e testimone del percorso: il professor Vito Teti.

È proprio dalle parole del celebre antropologo che questo percorso civico è nato: “L’approccio all’abbandono e al ritorno deve essere politico, richiede interventi mirati, concreti, anche con un mutamento di prospettiva culturale, iniziative compiute con convinzione e persuasione, con attenzione e rispetto dei luoghi. Si dovrebbero immaginare interventi, progetti, piani di recupero e di rinascita; non confondere insomma la malattia con la cura”.

Saverio Pazzano adesso con La Strada e riAbitareReggio rende sempre più solido quanto espresso il giorno della presentazione della sua candidatura: “Costruiremo insieme una casa capace di creare nuove comunità”.

“I concetti di restanza, valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale – scendono nel dettaglio i membri de La Strada – sono i nuclei operativi di questa nuova dimensione civica. Nuclei che trovano nella costruzione condivisa del programma elettorale solide linee operative. Il gruppo che fa capo a Saverio Pazzano lavora in stretta collaborazione con altre amministrazioni comunali italiane, in particolare Napoli e Parma. Un lavoro di rete che trasferisce i contenuti in prassi amministrativa e in una dimensione di rete capace di lavorare in chiave di programmazione europea, di attrarre concretamente investitori per un reale rilancio della città e dell’area metropolitana”.

La Strada e riAbitare Reggio, insieme ai movimenti nazionali demA e Possibile, mirano davvero a cambiare Reggio, a renderla sempre più città euro mediterranea, città – termina il comunicato – dove sia possibile restare, dove sia possibile tornare. Ma davvero”.