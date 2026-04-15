“Ri-Genera Reggio – La Città che rinasce”: sabato iniziativa di Reggio Futura

Prosegue il percorso di Reggio Futura verso le elezioni del 24 e 25 maggio, con una seconda iniziativa pubblica dedicata a uno dei temi più importanti per il rilancio della città: rigenerazione urbana, efficienza energetica e decoro.



Sabato 18 aprile alle 10:30 presso i saloni di Confindustria a Reggio Calabria – Via del Torrione 96 – verrà presentato il progetto “Ri-Genera Reggio – La Città che rinasce”.

Un momento di confronto concreto con professionisti, rappresentanti istituzionali e protagonisti del mondo produttivo, per costruire insieme una visione moderna e sostenibile di Reggio Calabria.

Interverranno Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria; Italo Palmara, presidente di Reggio Futura; Giuseppe Scopelliti, già sindaco di Reggio Calabria; l’architetto Michele Laganà, presidente dell’ANCE Reggio Calabria; Felice Iracà, direttore dell’ANCE Reggio Calabria.

Le conclusioni saranno affidate a. Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco di Reggio Calabria per la prossima tornata elettorale.