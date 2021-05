Restyling Piazza De Nava, “Reggio Athena” spiega perché non è soddisfatta del parere della Commissione Regionale Patrimonio Culturale

“Riteniamo – spiega Gaetano Polito, del Coordinamento ‘Reggio Athena’ – di dover nuovamente intervenire in merito alla paventata ‘demolizione’ della storica piazza De Nava. Non ci soddisfa il parere espresso dalla Commissione Regionale Patrimonio Culturale in merito al restyling di piazza De Nava da parte dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. Prima di dare il parere sarebbe necessario fare conoscere alla cittadinanza la proposta di progetto definitivo, tenuto conto che su quello presentato ci sarebbero molte resistenze da parte di eminenti esperti e dalla stragrande maggioranza della associazioni civiche cittadine.



Assumere iniziative con progetti non condivisi sarebbe come esercitare un arbitrio sulla popolazione. Non si può liquidare in poche battute un intervento che andrebbe a stravolgere una piazza progettata dopo il 1908. Riutilizzare il materiale non significherebbe garantire il fascino e il rispetto della storia di quel sito”. “Una piazza nata e pensata a dimensione uomo, voluta dai nostri nonni e che ha contribuito a fare definire la nostra città bella e gentile, non può e non deve – sostiene il rappresentante dell’associazione – essere stravolta. Piuttosto si pensi a tenerla in ordine, con fontane efficienti, vasche pulite e panchine comode, invece che mantenerla così com’è oggi, nell’incuria e nel degrado più bieco (a poco servono gli interventi una tantum).Anche il monumento richiederebbe la valenza e l’attenzione necessaria rispetto all’uomo che rappresenta, ma anche in questo caso, il degrado, (causa il menefreghismo della Amministrazione Comunale di Reggio Calabria) continua a farla da padrone e non solo a piazza De Nava”.