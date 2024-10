Report Agenas: “In Calabria migliora il livello delle cure ospedaliere”

“In Calabria migliora il livello delle cure ospedaliere. Non lo dico io, non lo dice il centrodestra, ma è quanto rileva Il Piano nazionale esiti (Pne), sistema oggettivo che produce dati non contestabili, redatto dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sui dati del 2023. E il merito è del commissario, presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: questo lo dice il direttore generale di Agenas Domenico Mantoan.

Perciò senza temere di essere smentito, posso dire che questa è la dimostrazione che la politica messa in campo in questi anni dal presidente Occhiuto comincia a dare i suoi frutti. Dopo anni di dati negativi, per la prima volta la Calabria registra un’inversione di tendenza. Sono contento e orgoglioso anche per il lavoro dei tanti eccellenti professionisti che lavorano ogni giorno, con dedizione e con mille difficoltà nelle nostre strutture sanitarie. Il risultato di oggi è anche merito loro. Abbiamo ancora tantissimo da fare, ma intanto grazie al presidente Occhiuto, grazie a tutti”. Così l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.