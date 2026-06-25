Registro tumori, le Serre fanno quadrato: “Subito l’istituzione, è un nostro diritto”

Unire – nello stesso luogo ma anche a livello di intenti – medici, rappresentanti delle Istituzioni e cittadini aprendo un confronto franco e diretto per chiedere uno sforzo maggiore per la tutela della salute pubblica. L’incontro “sull’emergenza oncologica nelle Serre”, promosso dall’associazione “Incrociamenti” in collaborazione con la parrocchia “San Biagio”, ha creato un momento di riflessione, offrendo spunti per successive azioni e per rivedere la quotidianità partendo dalle proprie abitudini.

Dopo i saluti e i ringraziamenti preliminari di Domenico Dominelli, Fioravante Schiavello ha sottolineato la fase critica della sanità e rimarcato “la decennale mancanza di risposte” in riferimento al Registro tumori previsto dalla legge regionale 2/2016. Questo strumento consiste in “un sistema di raccolta e gestione dei dati in una determinata area”. In sostanza, si potrebbe avere una mappatura dell’incidenza delle patologie oncologiche.

Le difficoltà in ambito sanitario sono state riconosciute dal sindaco Alfredo Barillari, che ha rilevato come “in sei anni di Amministrazione ho avuto a che fare con 7 commissari dell’Asp”. Al dovere di “rivendicare più servizi sanitari”, il primo cittadino ha però aggiunto l’esigenza di “cambiare stile di vita” e “fare più prevenzione” anche perché “le neoplasie intestinali sono aumentate negli ultimi venti anni nelle zone appenniniche”. Barillari ha poi reso noto di voler effettuare la richiesta per l’atterraggio notturno presso il ristrutturato stadio “La Quercia”.

Disponibile a fare la propria parte anche don Nicola Ierardi, desideroso di “rimanere in mezzo alla gente” e di mettere in pratica la citazione di Isaia per cui “il prete deve essere come un cane” e cioè “un amico fidato che al minimo segnale non resta a dormire”.

Alla notizia portata dal rappresentante dell’Ordine dei medici di Medicina generale Franco Arena dell’apertura di 3 ambulatori solidali nel Vibonese (uno a Serra San Bruno) che consentiranno visite gratuite per chi non è in grado di sostenere i costi dei controlli privati, ha fatto seguito l’interessante intervento dell’oncologa Maria Grazia Arena che ha fornito informazioni da approfondire. “Il tumore – ha affermato – non è la prima causa di morte (lo sono le malattie cardiovascolari) e le diagnosi e le guarigioni sono in aumento. Sono poi da tenere in considerazione le situazioni cronicizzate”. Il Registro tumori – istituito a Vibo nel 2018 e i cui dati sono presenti solo relativamente a quell’anno per carenza di personale – permetterebbe di “dare un significato” ai numeri. La dottoressa Arena ha inoltre evidenziato che “difficilmente si può intervenire sui fattori ambientali, mentre lo si può fare sullo stile di vita”. L’ultimo passaggio ha strappato sinceri applausi: “ho creduto in una sanità pubblica e universalistica, ma ce la stanno togliendo”. Sull’incidenza dell’inquinamento, dell’amianto, del fumo e dell’alcol si è soffermato il dottor Antonio Spinoso, mentre i medici presenti sul territorio delle Serre hanno riportato le loro esperienze e invocato la verifica di possibili cluster.