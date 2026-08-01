Registro Tumori, “Incrociamenti”: “Primi risultati dopo la nostra azione, continueremo a insistere”

“Gli atti e gli impegni pubblici di questi giorni riguardo il Registro dei Tumori, argomento sollevato nell’incontro del 25 giugno dai noi promosso, sono i primi riscontri attesi su un argomento che ha destato l’attenzione delle comunità dell’entroterra delle Serre, raccogliendo i contributi di molti medici di Medicina generale e dello stesso Ordine dei Medici, di specialisti e oncologi”.

Il presidente dell’associazione “Incrociamenti” Domenico Dominelli rileva i passi in avanti e invita a continuare a lavorare nella stessa direzione.

Dominelli sottolinea che “l’attenzione che ha inteso riservare il consigliere Ernesto Alecci con l’interrogazione al presidente Occhiuto, gli atti formali assunti dall’Asp di Vibo che conta, come risulta dalla risposta di riscontro alla nostra, di pubblicare il primo rapporto sui tumori per un intero periodo di incidenza (triennio 2024-2026), l’impegno promesso dal consigliere regionale di maggioranza Vito Pitaro di farsene carico e di attenzionare passo passo le azioni amministrative poste in essere su questo tema dai soggetti istituzionali preposti, rappresentano insieme lo spaccato di una consapevolezza crescente e trasversale che fanno ben sperare nel raggiungimento pieno dell’obiettivo. Da parte nostra – conclude – la battaglia di sensibilizzazione e l’azione di vigilanza, su questo tema e su altri di uguale importanza, non si esauriranno fino a quando non rincontreremo azioni decisive e risultati tangibili”.