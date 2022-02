Regione, saranno sentiti in Commissione i vertici della sanità calabrese

Accolta la richiesta del Gruppo consiliare regionale “Fratelli d’Italia” di calendarizzare i lavori delle sedute per audire i vertici di Aziende sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere di tutta la regione, dipartimento Sanità ed organizzazioni sindacali da parte dei componenti della Terza Commissione consiliare Sanità e del suo presidente Michele Comito.



“A partire dal 22 febbraio prossimo – rendono noto i rappresentanti di FdI – inizieremo a discutere delle criticità che tormentano il comparto sanitario regionale. Cercheremo di capire, inoltre, quali siano le priorità di intervento dal punto di vista politico ed amministrativo sulle strutture sanitarie e sulla sanità territoriale, in modo tale da far emergere un quadro più definito della situazione. Tante le emergenze con le quali il sistema sanitario deve fare i conti; pertanto, come già anticipato nei giorni scorsi, la Regione, attraverso il suo organo consiliare di riferimento, potrà iniziare ad istituzionalizzare l’attività di monitoraggio, controllo e proposta da portare eventualmente in Consiglio, nell’esclusivo interesse del raggiungimento dell’obiettivo di normalizzare e rendere efficiente la sanità calabrese.

Lavori delle sedute interamente propedeutici all’attività di riforma della sanità, fissata dal Governo regionale del presidente Roberto Occhiuto, nonché Commissario ad acta”. “Un impegno – secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia – che mira ad avviare un complessivo percorso di risanamento, ormai inderogabile, per difendere il diritto ad una salute efficiente e di qualità per i nostri cittadini”.