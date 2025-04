Regione: ok Giunta a provvedimenti in materia di Protezione Civile, politiche sociali e istruzione tecnologica superiore

La Giunta della Regione Calabria, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato acuni provvedimenti in materia di Protezione Civile.

Domenico Costarella è stato riconfermato dirigente generale della Protezione Civile regionale.

Tenendo conto della direttiva del presidente del Consiglio dei ministri (8 luglio-2014), relativa gli indirizzi operativi all’attività di Protezione Civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe, è stato deliberato il documento denominato “Piano di emergenza della diga sul torrente Lordo-Timpa di Pantaleo”, ricadente nel territorio di Siderno. Le acque della diga sono utilizzate dal Consorzio di bonifica della Calabria per scopi irrigui.

Il Piano predispone gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate dall’onda di piena, le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, il modello di intervento e le specifiche attivazioni organizzate in fasi operative connesse agli stati di allerta.

Approvate e adottate anche le Linee guida per la redazione del Piano di Protezione Civile comunale, indirizzate ai sindaci dei Comuni della Calabria, che costituiscono l’aggiornamento di quelle del 2019 per renderle attuali rispetto al quadro normativo nazionale e regionale.

Le Linee guida definiscono gli aspetti generali dell’organizzazione del sistema locale di Protezione Civile e forniscono un vademecum per la redazione dei Piani di Protezione civile comunali. Lo scopo è di omogeneizzazione i diversi Piani, così da favorire l’azione di supporto e di sussidiarietà da parte degli enti sovra comunali e delle strutture operative coinvolte.

Caratteristica essenziale del Piano di Protezione Civile è la modularità, la flessibilità e la semplicità. In tal modo il Piano potrà essere facilmente aggiornato e soprattutto reso conoscibile ai cittadini, divenendo cosi concreto strumento di prevenzione non strutturale in caso di evento emergenziale.

Sempre su indicazione del presidente Occhiuto, è stato deliberato, inoltre, il disegno di legge relativo al rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024, con il quale vengono dimostrati i risultati di gestione, che dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Con una delibera dell’assessore alla Politiche sociali, Caterina Capponi, è stata approvata la programmazione regionale per il triennio 2022-2024 del Fondo nazionale per le non autosufficienze (Fna), documento strategico già oggetto di condivisione preventiva con il Tavolo regionale della Rete della protezione e dell’inclusione sociale.

La programmazione individua come destinatari principali degli interventi due categorie di cittadini: anziani non autosufficienti con età superiore ai 65 anni; persone con disabilità, classificate in base all’intensità del sostegno necessario, nelle tipologie di “grave” e “gravissima”. Per queste fasce di popolazione, il piano regionale prevede l’erogazione di servizi essenziali quali: assistenza domiciliare sociale, assistenza integrata, servizi sociali di sollievo e supporto.

Le risorse assegnate per l’utilizzo del Fna ammontato a 26.928.000,00 euro per il 2022, a 27.383.000,00 per il 2023 e a 29.035.000,00 per il 2024. Ulteriori 480.000,00 euro annui sono destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente, che coinvolgeranno 6 Ambiti territoriali sociali. A tali fondi si aggiungerà un cofinanziamento obbligatorio da parte di ciascun Ambito territoriale sociale pari a 20.000,00 euro.

Infine, su proposta dell’assessore alle Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese, la Giunta ha approvato il Piano territoriale triennale 2025-2027 e lo schema del protocollo d’intesa per il sostegno e lo sviluppo regionale dell’Istruzione tecnologica superiore- Its Academy.

Il protocollo prevede l’intesa tra Regione Calabria, Fondazioni Its e altri enti e istituti competenti con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per promuovere l’attrattività agli Its Academy calabresi e il partenariato tra questi e le aziende di settore; tra gli altri obiettivi, anche il rafforzamento della spendibilità dei diplomi Its e la promozione all’autoimprenditorialità degli allievi.