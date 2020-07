Regione, Luigi Tassone eletto vicepresidente della Commissione Agricoltura e Turismo

Si è insediata oggi a Palazzo Campanella la Sesta commissione consiliare “Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili” presieduta dal consigliere Pietro Molinaro.



Presenti e votanti cinque componenti (Crinò; Giannetta; Molinaro; Vito Pitaro; Tassone), l’organismo consiliare ha eletto con un voto favorevole e quattro schede bianche alla carica di vicepresidente il consigliere Luigi Tassone (PD).

“Sono onorato di ricoprire il ruolo di vicepresidente e al tempo stesso responsabilizzato, riconoscendo a questa Commissione la centralità rispetto, in particolare, a due grandi questioni: turismo ed agricoltura. Costruiremo insieme percorsi condivisi e partecipati, dando voce a tutti gli operatori del comparto”, ha asserito Luigi Tassone.

Dopo l’augurio di “buon lavoro” da parte dei componenti alla Commissione, che hanno sottolineato la competenza nel settore di Pietro Molinaro, è stato lo stesso presidente a chiudere i lavori odierni. “E’ un giorno importante che apre ufficialmente l’attività di questa Commissione, che è stata fortemente voluta in seno al Consiglio regionale. Un organismo di nuova istituzione, corroborato da deleghe importante, che avrà a cuore – ha richiamato il presidente- tematiche di fondamentale importanza connesse a opportunità preziose, come quella dei Fondi comunitari, sulle quali cominciare a lavorare per disegnare e programmare uno sviluppo effettivo e funzionale ai bisogni del territorio calabrese. Il nostro vuole essere- ha concluso Molinaro- un lavoro di squadra a tutti i livelli, Giunta e Consiglio, e ringrazio fin da ora gli Uffici di Palazzo Campanella per la collaborazione che sapranno offrire”.