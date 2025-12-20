Regione impegnata a migliorare e ampliare le infrastrutture sportive a servizio di cittadini e atleti

Con delibera di Giunta regionale del vicepresidente, con delega in materia di lavori pubblici, Filippo Mancuso, è stato istituito un Tavolo di lavoro per assicurare l’ottimizzazione del quadro degli interventi di impiantistica sportiva presenti sul territorio regionale e garantire la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio impiantistico esistente.

Inoltre, è stato dato indirizzo di effettuare una ricognizione del fabbisogno di interventi di impiantistica sportiva attraverso una manifestazione di interesse rivolta ai comuni propedeutica alla relativa programmazione regionale.

“Vogliamo garantire una programmazione efficace, mirata e condivisa – dichiara il vicepresidente – per migliorare e ampliare le infrastrutture sportive, a servizio di cittadini e atleti. La creazione del Tavolo è un passo fondamentale per coordinare e ottimizzare gli interventi sul territorio, al fine di pianificare gli investimenti e realizzare impianti moderni e funzionali, che possano rispondere alle esigenze della nostra comunità e ai futuri sviluppi dello sport in Calabria”.

Il Tavolo permanente, che sarà composto dal dirigente generale della Regione Calabria, dai dirigenti delle Province, di Anci e da un rappresentante delegato di Sport e Salute Spa. (già Coni Servizi), si riunirà periodicamente per definire le priorità di intervento, stabilire le risorse necessarie e monitorare l’avanzamento dei progetti.

“L’obiettivo – aggiunte Mancuso – è di sviluppare una strategia condivisa per il miglioramento degli impianti con particolare attenzione a quelli destinati alle attività agonistiche. Gli interventi previsti includono la ristrutturazione e l’ammodernamento e soprattutto la messa a norma degli impianti esistenti, la realizzazione di nuovi centri sportivi in zone strategiche della regione, e la promozione di attività sportive accessibili a tutti. Pertanto, la Regione Calabria punta a rendere il territorio un punto di riferimento per lo sport a livello nazionale, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita e al benessere della comunità nonché a incrementare l’attrattività per le discipline sportive, a livello sociale e agonistico”.