Regionali, Toscano (DSP) propone gemellaggio con la Palestina: “La Calabria ha il dovere di essere voce di chi non ha voce”

«In caso di vittoria elettorale proporremo di gemellare immediatamente la Calabria con la Palestina, come atto dal forte valore politico e morale». Lo annuncia Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare alla presidenza della Regione.

«Stare dalla parte dei deboli è sconveniente, ma è l’unica scelta moralmente possibile. Chi nega il genocidio è complice» aggiunge Toscano, che lega la sua proposta alla tradizione di accoglienza e di pace della Calabria. Il candidato di DSP richiama anche la figura dell’abate Gioacchino da Fiore, «profeta della speranza, che nei suoi scritti parlava di un’età nuova dello Spirito, fondata su giustizia e fraternità». Per Toscano, «la Calabria deve attingere a questa radice universale per essere di nuovo terra di coraggio, di umanità e di verità». «Il gemellaggio con la Palestina non sarà solo simbolico – spiega – ma sarà un impegno vero: cooperazione culturale, ospitalità, percorsi di informazione e iniziative che testimonino che la nostra terra non volta le spalle ai popoli che soffrono ma li accoglie e ascolta». «La Calabria ha il dovere di diventare luce di speranza nel Mediterraneo, voce di chi non ha voce e – conclude Toscano – luogo da cui partire per sconfiggere la politica dell’indifferenza e dell’ignavia».