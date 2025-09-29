Regionali, Toscano (DSP) chiede “verità e giustizia per Desiré Porco, la riforma dell’emergenza-urgenza e il potenziamento degli ospedali”

«La morte della minorenne Isabel Desiré Porco tocca e interroga tutti i calabresi, non può finire nel dimenticatoio né possiamo esimerci dalla richiesta di verità, di giustizia e di riforme strutturali». Lo dichiara Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria.

«Per quanto riportato dalla stampa, si tratta dell’ennesimo caso – sottolinea Toscano – di soccorso senza medico a bordo dell’ambulanza, di attribuzione di un codice giallo invece che rosso e di impotenza del Servizio sanitario regionale, negli anni falcidiato dal Piano di rientro. Fa riflettere che la ragazza da un ospedale Hub della regione, che avrebbe dovuto avere tutte le dotazioni per trattare il caso, sia stata poi portata al Gemelli di Roma». «Noi – precisa Toscano – non vogliamo speculare su una tragedia familiare e umana, ma non possiamo rimanere in silenzio davanti a elementi che impongono a tutti, nessuno escluso, una riflessione sui bisogni e sulle urgenze della sanità calabrese, che non possono essere negati né nascosti. A dicembre 2024 c’era stato il caso di Rosa Morfò. Lo scorso gennaio era stato funestato dalla morte di Serafino Congi, poi di un 62enne di Albidona e appena dopo del piccolo Elia. A maggio si era verificato il caso di Martina Piserà, a giugno quello di un 78enne, ad agosto quello della 12enne Carlotta La Croce e a settembre quello del piccolo di 3 anni deceduto a Vibo Valentia, oggetto di inchiesta giudiziaria». «Si tratta di casi diversi tra di loro, ma che indicano con chiarezza la necessità stringente di rivedere integralmente il sistema dell’emergenza-urgenza. Non si può più indugiare sul punto: questa deve essere una priorità assoluta. Nello stesso tempo bisogna potenziare i piccoli ospedali come quello di Gioia Tauro o di area montana, che non hanno la possibilità di affrontare le urgenze chirurgiche e di eseguire diagnosi tempestive in caso di trauma, e gli ospedali più grandi, che – conclude Toscano – ad oggi non hanno affatto le unità operative previste per la loro categoria».