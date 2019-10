Regionali, Tajani smorza i toni: “Berlusconi troverà la soluzione più giusta con gli alleati, non vedo di che agitarsi”

“Abbiamo fatto il nome di un candidato poi sarà Berlusconi a decidere il da farsi: ci confronteremo con gli alleati, ma mi pare che il nostro candidato abbia consenso e seguito in Calabria”.

Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in occasione dell’iniziativa politica #IdeeItalia organizzata a Milano da Mariastella Gelmini, insieme al Gruppo parlamentare “azzurro” ed a FI Lombadia, ha risposto ai rappresentanti della stampa curiosi di sapere quale sia lo stato dell’arte delle accidentate trattative per individuare il candidato alla presidenza della Regione Calabria per la coalizione di centrodestra. “Tutti i problemi – ha garantito uno dei massimi esponenti del partito – si risolvono come si sono sempre risolti. C’è tempo: ora siamo impegnati per vincere in Umbria, abbiamo presentato il nostro candidato e poi Berlusconi troverà la soluzione più giusta con gli alleati. Non vedo di che agitarsi: abbiamo fatto le nostre proposte che sono fondate e vedremo”.