Regionali, Sarica (Lega) dà il via alla sua campagna elettorale: “La sanità sia più vicina al cittadino”

Nella mattina di oggi, sabato 6 settembre, è stata inaugurata la segreteria politica di Francesco Sarica, ex assessore comunale nella Giunta Scopelliti, oggi candidato nella Lega alle prossime elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre.

Alla presenza di vecchi e nuovi amici, il noto medico reggino ha motivato così la propria scelta: “Ho deciso di tornare in campo, assieme ad un gruppo di professionisti che mi sostengono, perché vogliamo cambiare la città e la Calabria. Punto tantissimo sul settore della sanità, dove conosciamo le necessità urgenti. Vogliamo una sanità più vicina al cittadino”.

La segreteria politica di Francesco Sarica è in Corso Garibaldi 68 a Reggio Calabria e sarà aperta ogni giorno, fino alla due giorni elettorale del 5 e 6 ottobre. La cittadinanza potrà presentare le proprie segnalazioni dalle 10:00 alle 13:30, e dalle 16:30 alle 20:00.