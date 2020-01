Regionali, Salvini ‘informa’ Callipo: “Forse ‘Pippo non lo sa’, ma in Calabria sono andato in decine di località e tornerò spesso dopo la vittoria”

“Forse ‘Pippo non lo sa’, ma io in Calabria per incontrare e ascoltare i cittadini sono andato in decine di località con 7 date in pochi mesi, sappia però che ci tornerò ancora e spesso dopo la vittoria”. Matteo Salvini controbatte a stretto giro di posta alle contestazioni di Callipo, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione.

“Ricorderei al candidato del PD – punge con sarcasmo il capo leghista- che in Calabria i suoi amici Renzi e i leader del PD i calabresi non li hanno visti nemmeno in cartolina e, seguendo il suo criterio, Callipo ci fa sapere che al PD della Calabria non importa assolutamente nulla, e lo avevamo già capito in questi cinque anni al governo della Regione. I traditori della Calabria sono quelli che l’hanno messa in ginocchio, non vedo l’ora che arrivi domenica per dare il ben servito al PD e poi dimostrare alla Calabria quanto possa essere valorizzata con il buon governo della Lega! E con tanti cari saluti – chiude ironicamente Salvini – a Callipo e Oliverio”.