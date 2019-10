Regionali, riunione del centrosinistra anti Oliverio: “Il futuro della Calabria conta più delle ambizioni dei singoli”

Partito Democratico, Sinistra Italiana, Articolo 1, Centro Democratico e Verdi, riunitisi oggi a Lamezia Terme, hanno ribadito la necessità di dar vita ad una coalizione civica ampia e plurale, in grado di “coinvolgere – è scritto in una nota – tutti quei soggetti che si rivedono nei valori della Costituzione, con l’obiettivo di aprire una stagione di rinnovamento che avrà uno snodo fondamentale nelle prossime elezioni regionali.

In gioco c’è il futuro della Calabria, che, rispetto alle ambizioni dei singoli, rappresenta una priorità assoluta. Si è perciò iniziato a ragionare di idee sulle quali basare il programma elettorale che non può prescindere da una strenua difesa dell’ambiente, da politiche in grado di rilanciare investimenti, sviluppo e occupazione e sostenere sempre più il turismo, che ad oggi rappresenta il vero motore dell’economia territoriale. Un programma che ponga al centro la qualità della vita dei calabresi e che, dunque, si ponga come obiettivo primario di riportare la sanità regionale a livelli in linea con la parte più avanzata del nostro Paese”. “Il tavolo – riporta il documento – si è dato come metodo l’ascolto e il confronto con il sindacato, le associazioni datoriali e di categoria, il Terzo Settore e tutta la società civile; pezzi di Paese reale da cui non può prescindere una proposta di governo regionale in discontinuità con il passato. Sono stati, inoltre, invitati al tavolo Rifondazione comunista e la Piattaforma Berlinguer con cui è stata avviata una prima interlocuzione”.