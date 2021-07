Regionali. Qualcuno ha capito cosa vogliono Jasmine Cristallo e gli avanzi delle Sardine?

Appena un paio di mesi al ritorno dei calabresi alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale a causa dell’infausta dipartita della presidente della Giunta Jole Santelli e le dinamiche di ciascuna coalizione, apparentemente al massimo dei giri vorticosi, iniziano al contrario ad offrire certezze incastrando tasselli di un puzzle che, sebbene continui ad essere disordinato, assume una parvenza di figura compiuta.

Banale rimarcare che il centrodestra si presenterà ai nastri di partenza in posizione privilegiata rispetto ad un centrosinistra ubriaco di ipocrisia ed autoreferenzialità, e alla coalizione guidata dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nelle vesti di spina nel fianco impegnata, almeno nelle intenzioni iniziali, a raccogliere consenso in bacini elettorali non riempiti dalla politica “di sistema”. In una corsa del genere l’appeal dei candidati alla presidenza rappresenta solo una parte della capacità attrattiva nei confronti dell’opinione pubblica interessata, ovviamente, anche a chi destina i voti per il Consiglio, arricchita dall’opportunità di esprimere la doppia preferenza di genere. Diventa, pertanto, di capitale importanza, offrire liste di spessore, ben calibrate tra qualità e quantità evitando velleitari personalismi. Un momento delicato e, come tale, il più sbagliato per improvvisati protagonismi che non si sa bene su quale sostanza, politica e sociale, appoggino le loro pretese. E’ il caso, per esempio, delle cosiddette “Sardine”, il cui ruolo nel resto d’Italia è stato azzerato nel giro di qualche ospitata televisiva, ma conservando una quota residuale in Calabria ed il motivo risiede nel fatto che Jasmine Cristallo, Portavoce nazionale, vive a Catanzaro. Uno status che, incredibilmente, le ha spalancato portoni di autorevolezza nel palazzo vuoto di ideali, idee ed ideologie del centrosinistra calabrese, ormai ridotto ad un buco nero nel quale finti professionisti della politica (magari lo fossero davvero, lo sono soltanto perché da essa ricavano da vivere) riversano le proprie meschine ambizioni di posizionamento senza alcun modello di pensiero. Che la compagine di riferimento si sia sempre più imbastardita a causa di soggetti di terza categoria girovaganti nella più completa indifferenza dei vertici nazionali dei vari partiti, PD su tutti, è da anni e anni sotto gli occhi di chiunque. A non essere chiaro è quale avrebbe potuto essere il contributo di concetti e teorie fornito dalle Sardine che, ancora, ad un paio di manciate di settimane dall’apertura dei seggi, sono ancora lì, per bocca di Jasmine Cristallo, a sentenziare e puntare il dito, senza, però, concedere la bontà di renderci partecipi di una proposta o, meglio ancora, di un progetto organico per una regione appestata dalla povertà, dalla disgregazione sociale, dal provincialismo più gretto, dall’apatico vittimismo. Eppure la “Sardina” calabrese, sebbene si sia autoproclamata sacerdotessa della discontinuità, per spiegare le ragioni che inducono a stare a distanza di sicurezza (come già da tempo fanno i suoi corregionali) dal centrosinistra, tira in ballo, come chiunque fa da sempre per giustificare qualsiasi scelta turpe, patti geografico-trasversali tra un capoluogo e l’altro e buoni ad emarginare il terzo incomodo. E’ trascorso oltre mezzo secolo da quando è stata resa operativa l’istituzione regionale e siamo ancora lì, immobili, a parlare a vanvera e, a seconda delle circostanze di comodo, di guerre o accordi scellerati tra Catanzaro e Reggio, Reggio e Cosenza, Cosenza e Catanzaro, in una lagnosa, quanto insopportabile, narrazione di presunti torti e sospetti soprusi. Siamo, dunque, alle porte di una sfida elettorale nella quale i calabresi, come se non bastassero i drammi crudeli ai quali sono condannati, dovranno provare a farsi forza gli uni con gli altri per affrontarla senza il conforto delle Sardine che, deluse dalla “mancanza di coraggio” di PD e pochi compagni rimasti a fianco, osserveranno da lontano la tenzone. Loro, per imprimere una decisa virata alla coalizione, avrebbero visto tanto bene sulla tolda di comando Enzo Ciconte. L’intellettuale 74enne, parlamentare della Repubblica italiana fino a 23 (VENTITRE’) anni fa, era stato individuato dalla cerchia di Jasmine Cristallo come il motore dell’innovazione che avrebbe potuto condurre la Calabria in direzione di quella modernità oggi distante anni luce. Una lontananza quasi pari a quella che separa il centrosinistra dalla sua missione originaria ed a cui tornerà solo quando, invece di presentarsi sotto le spoglie di imprenditori e scienziati ignari e ignoti, riavrà a cuore il destino dei ceti che dovrebbe rappresentare, con dinamismo e passione, realismo e strategia di lungo periodo.

–