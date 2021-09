Regionali, presentata la lista del Movimento 5 Stelle per la Circoscrizione Nord: “I nostri candidati per cambiare la Calabria”

“I nostri candidati per cambiare la Calabria”. Così il coordinatore della campagna elettorale Massimo Misiti ha presentato questa mattina a Rende la squadra che il Movimento 5 Stelle ha messo in campo nella Circoscrizione Nord per le elezioni regionali. “Un’appuntamento cui non potevamo rinunciare – ha continuato il parlamentare – e che dimostra che il Movimento 5 Stelle in Calabria c’è”.

“Oggi presentiamo il nostro programma a tutte le calabresi e i calabresi che vogliono una Regione diversa, innovativa, che guardi al futuro e possa costruirlo insieme alla nostra candidata presidente, Amalia Bruni”, ha chiosato Misiti. Presenti all’incontro anche la deputata ed ex sottosegretaria Anna Laura Orrico e il deputato Alessandro Melicchio che hanno rimarcato il lavoro svolto in Parlamento dal Movimento 5 Stelle in questi anni e le relative ricadute positive sul territorio calabrese. “Dal porto di Gioia alle politiche occupazionali fino alla questione degli Lsu-Lpu non siamo stati fermi con le mani in mano – ha detto la Orrico – ma abbiamo studiato i problemi e attuato soluzioni. Senza il Movimento 5 stelle non sarebbero stati mai sbloccati su Cosenza i 90 milioni di euro per il centro storico. Oggi puntiamo a rivoluzionare anche la Regione Calabria”. Da parte sua Melicchio ha puntato l’attenzione sui fondi del Pnrr “che devono essere gestiti in maniera oculata e trasparente, per questo c’è bisogno della nostra presenza nel Consiglio Regionale”.

I nomi dei candidati M5S nella Circoscrizione Nord

Domenico Miceli

Luigia Leone

Giuseppe Antonio Campanella

Veronica Valentina Di Caprio

Rossella Gallo

Gianluca Paldino

Cinzia Pancaro

Vincenzo Sauro

Davide Tavernise