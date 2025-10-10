Regionali: parla Mattiani, uno dei grandi vincitori delle elezioni: “Per la Lega a Reggio Calabria un risultato storico”

Il Commissario della Lega Calabria per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani può essere considerato sicuramente uno dei grandi vincitori delle elezioni regionali appena trascorse.

Infatti, è riuscito a riconfermarsi e ad essere rieletto consigliere regionale, accrescendo il consenso emerso dalle precedenti consultazioni regionali del 2021 e raccogliendo questa volta 12.619 preferenze. Inoltre, è stato il più votato tra i candidati della Lega Calabria nell’intera regione e tra i più votati in assoluto. Un risultato straordinario per il giovane consigliere regionale, le cui reazioni non potevano che essere di soddisfazione:

“Sono davvero soddisfatto per il risultato che abbiamo ottenuto. A livello personale sono stato riconfermato nel ruolo di consigliere regionale con 12.619 preferenze, il più votato tra i candidati della Lega Calabria nell’intera regione e tra i più votati in assoluto. Questo rafforza ancora di più la mia determinazione e la mia voglia di andare avanti nelle battaglie che ho già intrapreso nella passata legislatura. Quello che i cittadini mi hanno voluto riconoscere è un affetto che ha dell’incredibile e che ho sentito tutti i giorni, chilometro dopo chilometro percorso su tutto il territorio. Ho parlato con tanta gente, come mio costume fare, ho ascoltato tanto e già in quei momenti già percepivo il supporto e grande fiducia. Hanno compreso il grande lavoro che è stato fatto in questi quattro anni e le battaglie portate avanti. Continuerò a farmi portavoce dei bisogni della nostra terra, lottando e non mollando mai.”.

Da Commissario Provinciale della Lega Calabria comprensibile l’euforia per il grande successo elettorale del partito della Lega Calabria in provincia di Reggio Calabria. Difatti è proprio nella Circoscrizione Sud che la Lega Calabria ha ottenuto il dato più alto della Regione Calabria, ove ha raggiunto una percentuale del 14,01%:

“Il risultato conseguito dalla Lega Calabria nella provincia di Reggio Calabria è eclatante, ma non è casuale. Raggiungere una percentuale del 14,01% per la Lega in provincia di Reggio Calabria è storia. Soltanto a Palmi, la mia città, abbiamo ottenuto il 36,48% e io ho 3.832 preferenze. Impensabile fino a qualche mese fa, ma io me lo aspettavo perché ero consapevole dell’importante lavoro fatto e frutto dei fatti, della concretezza e delle risposte fornite ai cittadini in questi mesi. Da quando sono stato nominato Commissario Provinciale ho lavorato tantissimo affinché il partito si radicasse sempre di più sul territorio. Decine di amministratori locali mi hanno seguito in questa sfida, che a molti faceva paura e sembrava impossibile, ma che io ho accettato con grande entusiasmo, passione e determinazione. Insieme siamo riusciti a dare grande forza al Partito, che adesso può guardare avanti con una prospettiva di ulteriore crescita. L’esito mi ha dato e ci ha dato ragione. Per questo non posso che ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me, a partire dal Segretario Federale della Lega Matteo Salvini, dal vice segretario Claudio Durigon e dal Commissario Regionale Filippo Mancuso. Soprattutto ringrazio i calabresi che hanno creduto e continuano a credere in me e che continuano a seguire la mia battaglia politica: per una sanità che garantisca Loro cure adeguate, per la costruzione del nuovo ospedale della Piana, per le infrastrutture necessarie a modernizzare la nostra regione. A loro prometto che continuerò ad essere presente e non mi fermerò mai, fino a quando gli obiettivi non verranno raggiunti.”.